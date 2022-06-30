Евгению Тетерину изменили меру пресечения на домашний арест по 30 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге суд смягчил меру пресечения главе свердловского «Союза десантников» Евгению Тетерину, которого подозревают во взяточничестве, теперь во время разбирательства он будет находиться под домашним арестом, а не в СИЗО.

- Евгению Тетерину изменили меру пресечения на домашний арест по 30 июля. Его освободили из-под стражи в зале суда, - сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

Напомним, главного десантника Екатеринбурга Евгения Тетерина задержали по подозрению в посредничестве в передаче взятки в ноябре прошлого года.

Уголовное дело, которое завели на Тетерина, связано с Шабровским карьером, гендиректором которого является Гурбанов. Специалисты выявили, что предприятие, которое занималось разработкой недр в карьере, нанесло ущерб экологии в размере больше 400 миллионов рублей.