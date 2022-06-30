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Общество30 июня 2022 15:19

В Екатеринбурге суд смягчил меру пресечения главе свердловского «Союза десантников»

Евгения Тетерина отправили под домашний арест вместо СИЗО
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Евгению Тетерину изменили меру пресечения на домашний арест по 30 июля

Евгению Тетерину изменили меру пресечения на домашний арест по 30 июля

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге суд смягчил меру пресечения главе свердловского «Союза десантников» Евгению Тетерину, которого подозревают во взяточничестве, теперь во время разбирательства он будет находиться под домашним арестом, а не в СИЗО.

- Евгению Тетерину изменили меру пресечения на домашний арест по 30 июля. Его освободили из-под стражи в зале суда, - сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

Напомним, главного десантника Екатеринбурга Евгения Тетерина задержали по подозрению в посредничестве в передаче взятки в ноябре прошлого года.

Уголовное дело, которое завели на Тетерина, связано с Шабровским карьером, гендиректором которого является Гурбанов. Специалисты выявили, что предприятие, которое занималось разработкой недр в карьере, нанесло ущерб экологии в размере больше 400 миллионов рублей.