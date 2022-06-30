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Общество30 июня 2022 14:13

В Екатеринбурге 25-летняя девушка потеряла больше 700 тысяч, поверив телефонным мошенникам

Пострадавшая отдала свои сбережения и оформила кредит
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Доверчивая девушка согласилась выполнить все установки

Доверчивая девушка согласилась выполнить все установки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 25-летняя местная жительница отдала телефонным мошенникам больше 700 тысяч рублей. Пострадавшая обратилась в полицию и рассказала, что ее заставили оформить кредит и отдать все свои личные сбережения. Как выяснилось, ей позвонили неизвестные и представились сотрудниками банка.

- Лжеспециалист заявила собеседнице, что неизвестные пытаются похитить денежные средства с ее накопительного счета, и для предотвращения противоправных действий женщине якобы необходимо перевести указанные средства на «безопасный» счет, - сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

Доверчивая девушка согласилась выполнить все установки, сняла деньги в банкомате, а позже перевела их аферистам. Когда звонок был прерван, екатеринбурженка поняла, что стала жертвой мошенников. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Девушка заявила, что ранее слышала о данных видах электронного мошенничества, но в момент звонка растерялась.