В Екатеринбурге суд оставил под стражей южанина, избившего учительницу и ее дочь

Инцидент с нападением двух подростков-южан на Сортировке произошел вечером 11 февраля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге суд отказался выпустить на свободу южанина, которого вместе с другом обвиняют в нападении на учительницу Надежду Глазову и ее дочь Полину. Адвокат подростка из Азербайджана подал апелляцию после того, как ему продлили содержание под стражей до 15 августа.

- Изучив доводы апелляционной жалобы, Свердловский областной суд оставил без изменений постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга останется под стражей, - уточнили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Инцидент с нападением двух подростков-южан на Сортировке произошел вечером 11 февраля. Сначала компания из шести несовершеннолетних в автобусе срывали шапку и давали подзатыльники 19-летней девушке Полине.

Она попросила встретить ее на остановке маму – учительницу Надежду Глазову. Южане избили двух женщин. Надежда и Полина оказались после этого в больнице.