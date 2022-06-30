На Урале выявлен еще 101 новый случай COVID-19

Случаев смерти больных COVID-19 за минувшие сутки не зарегистрировано Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Свердловской области выявлен 101 новый случай COVID-19. В Екатеринбурге коронавирус лабораторно подтвердился у 28 жителей.

- Общее количество зафиксированных в регионе случаев заболевания составило 447 666 человек, - сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавируской инфекцией.

Из больниц и ковидных госпиталей выписано 94 человека. Общее число выписанных достигло 435 363 пациента.

Случаев смерти больных COVID-19 за минувшие сутки не зарегистрировано. Общее число случаев – 10 756.