Клава Кока выступит в Каменске-Уральском на Дне металлурга

Вход на концерт будет свободным Фото: Алексей БУЛАТОВ

Клава Кока выступит на концерте в Каменске-Уральском на Дне металлурга. Выступление певицы пройдет 16 июля.

Информацию подтвердил ее концертный директор.

- У нас есть такая информация, - сообщил представитель Клавы Коки.

Популярная певица выступит на площади Ленинского комсомола. Вход на концерт будет свободным.

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