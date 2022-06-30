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Звезды30 июня 2022 12:47

Клава Кока выступит в Каменске-Уральском на Дне металлурга

Выступление пройдет 16 июля
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
Вход на концерт будет свободным

Вход на концерт будет свободным

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Клава Кока выступит на концерте в Каменске-Уральском на Дне металлурга. Выступление певицы пройдет 16 июля.

Информацию подтвердил ее концертный директор.

- У нас есть такая информация, - сообщил представитель Клавы Коки.

Популярная певица выступит на площади Ленинского комсомола. Вход на концерт будет свободным.

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