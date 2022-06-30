Клава Кока выступит в Каменске-Уральском на Дне металлурга

Вход на концерт будет свободным
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Клава Кока выступит на концерте в Каменске-Уральском на Дне металлурга. Выступление певицы пройдет 16 июля.
Информацию подтвердил ее концертный директор.
- У нас есть такая информация, - сообщил представитель Клавы Коки.
Популярная певица выступит на площади Ленинского комсомола. Вход на концерт будет свободным.
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