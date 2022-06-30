Мэрия Екатеринбурга потребовала снести автомойку на ВИЗе

Жильцы дома напротив автомойки уже жаловались на строение Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Екатеринбурга исключила автомойку напротив дома № 46 на улице Металлургов из перечня нестационарных торговых объектов. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в администрации.

- ООО «Экспоинт» в установленном порядке предложено подобрать компенсационное место размещения нестационарного торгового объекта, - рассказали там.

После исключения места из схемы размещения администрация Верх-Исетского района направит автомойке уведомление о расторжении договора. Если ООО «Экспоинт» откажется, то подготовит и направит исковое заявление в суд.

Жители дома № 46 на улице Металлургов уже жаловались на автомойку. В разговоре с «КП-Екатеринбург» один из них заявил, что сервис работает круглосуточно и сильно мешает жильцам.

- Прямо под балконам воткнули эту автомойку. Там, между прочим, зеленые насаждения есть, - возмутился он.