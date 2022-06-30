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Общество30 июня 2022 12:31

Мэрия Екатеринбурга потребовала снести автомойку на ВИЗе

Компания сможет выбрать другое место
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Жильцы дома напротив автомойки уже жаловались на строение

Жильцы дома напротив автомойки уже жаловались на строение

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Екатеринбурга исключила автомойку напротив дома № 46 на улице Металлургов из перечня нестационарных торговых объектов. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в администрации.

- ООО «Экспоинт» в установленном порядке предложено подобрать компенсационное место размещения нестационарного торгового объекта, - рассказали там.

После исключения места из схемы размещения администрация Верх-Исетского района направит автомойке уведомление о расторжении договора. Если ООО «Экспоинт» откажется, то подготовит и направит исковое заявление в суд.

Жители дома № 46 на улице Металлургов уже жаловались на автомойку. В разговоре с «КП-Екатеринбург» один из них заявил, что сервис работает круглосуточно и сильно мешает жильцам.

- Прямо под балконам воткнули эту автомойку. Там, между прочим, зеленые насаждения есть, - возмутился он.