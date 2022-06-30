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Общество30 июня 2022 11:58

В Нижнем Тагиле на весь июль перекроют движение на участке Ленинградского проспекта

Автомобилисты не смогут попасть на отрезок от улицы Зари до автомобильной дороги по Тимирязева
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Автомобилисты не смогут попасть на отрезок от улицы Зари до автомобильной дороги по Тимирязева с 1 по 31 число

Автомобилисты не смогут попасть на отрезок от улицы Зари до автомобильной дороги по Тимирязева с 1 по 31 число

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле на весь июль перекроют движение на участке Ленинградского проспекта. Автомобилисты не смогут попасть на отрезок от улицы Зари до автомобильной дороги по Тимирязева с 1 по 31 число.

- Нижнетагильскому предприятию «Горэнерго-НТ» в срок до 1 июля установить дорожные знаки по автомобильной дороге по Ленинградскому проспекту в соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения, - говорится в постановлении мэрии Нижнего Тагила.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге перекроют десяток улиц для проведения традиционного царского крестного хода. Он пройдет в ночь с 16 по 17 июля от Архиерейского подворья Храма-на-Крови до Мужского монастыря в Ганиной яме. Точное время перекрытий опубликовано на официальном портале уральской столицы.