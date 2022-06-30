Автомобилисты не смогут попасть на отрезок от улицы Зари до автомобильной дороги по Тимирязева с 1 по 31 число Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле на весь июль перекроют движение на участке Ленинградского проспекта. Автомобилисты не смогут попасть на отрезок от улицы Зари до автомобильной дороги по Тимирязева с 1 по 31 число.

- Нижнетагильскому предприятию «Горэнерго-НТ» в срок до 1 июля установить дорожные знаки по автомобильной дороге по Ленинградскому проспекту в соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения, - говорится в постановлении мэрии Нижнего Тагила.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге перекроют десяток улиц для проведения традиционного царского крестного хода. Он пройдет в ночь с 16 по 17 июля от Архиерейского подворья Храма-на-Крови до Мужского монастыря в Ганиной яме. Точное время перекрытий опубликовано на официальном портале уральской столицы.