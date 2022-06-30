В Екатеринбурге перекроют десяток улиц ради царского крестного хода

Он пройдет в ночь с 16 по 17 июля от Архиерейского подворья Храма-на-Крови до Мужского монастыря в Ганиной яме Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге перекроют десяток улиц для проведения традиционного царского крестного хода. Он пройдет в ночь с 16 по 17 июля от Архиерейского подворья Храма-на-Крови до Мужского монастыря в Ганиной яме.

- Известно, что закрытыми будут следующие улицы: Царская, Толмачева, Татищева, Токарей, Бебеля, проспект Ленина, Техническая, нечетная сторона улицы Халтурина, Решетская, Леваневского, автодорога в поселок Шувакиш, Зеленая, - уточняют в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Точное время перекрытий опубликовано на официальном портале уральской столицы. Также власти уточнили, что на участке улицы Царской от Первомайской до Дзержинского с 16 по 17 июля нельзя будет парковать автомобили. В администрации просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения.