Темпы газификации Среднего Урала высоко оценили на федеральном уровне

Фото: «ГАЗЭКС»

В мероприятии принял участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Группы Газпром межрегионгаз и ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) Сергей Густов, генеральный директор регионального оператора газификации «ГАЗЭКС» Валерий Боровиков, руководители представители федеральных и региональных органов власти.

Принятая в Свердловской области программа газификации названа одной из крупнейших в России. По данным регионального штаба, газ уже подведён бесплатно к границам 5,3 тыс. домовладений. По всему же региону догазификация сможет охватить до 77,5 тысячи домовладений. Свердловскую область глава Минэнерго РФ назвал одним из лидеров среди регионов России по темпам реализации поручения президента.

«Есть несколько показателей, по которым оценивается каждый регион. Свердловская область в лидерах по объемам реализации плана-графика - здесь его выполнение выше среднероссийского. В регионе - одном из первых - заключено соглашение о финансировании между единым оператором газификации и региональным оператором», – отметил Николай Шульгинов.

Эффективное взаимодействие региона, оператора газификации и газораспределительных организаций, по мнению министра, способствует выполнению важнейшей задачи обеспечения доступности газа и повышению качества жизни в регионе.

«Региональным оператором газификации в Свердловской области выступает компания «ГАЗЭКС», с которой у нас выстроены эффективные рабочие отношения. Мы, как Единый оператор газификации, оказываем всю необходимую поддержку в рамках догазификации», – сказал Сергей Густов.

«Работы в рамках догазификации на всех территориях сейчас идут в ускоренном темпе – летом самые благоприятные условия для прокладки газопроводов. На сентябрь мы ожидаем пик количества подключений. На текущий момент заключено 77,5% договоров от общего числа поданных заявок – это хороший показатель», - отметил Валерий Боровиков.

Глава Свердловской области отметил, что в регионе утверждена дорожная карта по социальной догазификации. На данный момент поступило порядка 39 тысяч заявок, заключено свыше 20 тысяч договоров. Евгений Куйвашев поблагодарил главу Минэнерго РФ за визит в регион и то внимание, которое ведомством уделяется укреплению энергетической безопасности, стабильной работе предприятий энергетического комплекса Среднего Урала.

«Ключевым энергоносителем для региона является газ. По прогнозам, к 2030 году потребление газа превысит 19 миллиардов кубометров – это на два миллиарда кубов больше, чем в 2020 году. При этом прирост 250 миллионов кубометров – за счет реализации программ газификации и догазификации жилых домовладений», – сказал губернатор.

По его словам, реализация всего комплекса запланированных в отрасли мероприятий в перспективе пяти ближайших лет позволит существенно увеличить темпы газификации региона и довести её уровень до 90% и выше, что предусмотрено поручениями Президента РФ.