Этикетка шоколада необычна для уральского покупателя. Фото: сайт компании "Сима-Ленд"

В гипермаркете «Сима-Ленд» в Екатеринбурге продают шоколадные плитки с армейскими призывами. На обертке шоколада написаны слоганы: «18 тебе уже» и «Заберут тебя скорей». Плитка шоколада весом 27 грамм стоит 79 рублей в розницу и 68 рублей оптом.

Сотрудник компании рассказал «КП-Екатеринбург», что дизайн этикетки разработали летом 2021 года, а в продажу шоколад поступил еще до начала специальной военной операции на Украине.

Шоколад изготавливают в Перми. Фото: сайт компании "Сима-Ленд"

В апреле этого года в гипермаркете в продажу поступили машинки для мальчиков с символикой Z. Всего покупателям представили десять моделей военной техники.