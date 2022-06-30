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Общество30 июня 2022 10:46

В Свердловскую область завезли импортный кофе с опасным жуком

Две партии зерен задержали на границе при проведении фитосанитарного контроля
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
В кофе нашли одних из самых вредоносных вредителей для кофейных культур во всем мире

В кофе нашли одних из самых вредоносных вредителей для кофейных культур во всем мире

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловскую область завезли импортный кофе с опасным жуком рода Хипотенемус. Две партии зерен из Кении и Бразилии весом по 60 килограмм задержали на границе при проведении фитосанитарного контроля специалисты Россельхознадзора.

- Это небольшие жуки, обитающие в Африке, одни из самых вредоносных вредителей для кофейных культур во всем мире. Одно и то же растение может содержать от трех до пяти поколений жуков. В одном плоде можно найти до 100 жуков, - рассказали в Россельхознадзоре Свердловской области.

Вредитель оказался мертвым. Кроме того, эти жуки не являются карантинным видом для РФ, поэтому ввоз 120 килограмм кофе в область был разрешен. Тем не менее сведения о выявлении кофелюбивого жука Свердловский референтный центр Россельхознадзора направил в Управление Россельхознадзора по Свердловской области.