В Екатеринбурге при странных обстоятельствах пропал 36-летний мужчина

Волонтеры отмечают, что пропавший мужчина может находиться в другом городе Фото: Лиза Алерт

В Екатеринбурге при странных обстоятельствах пропал 36-летний Никита Овсянников. Его разыскивают полицейские и поисковый отряд «Лиза Алерт». Как рассказали «КП-Екатеринбург» волонтеры, последний раз мужчина выходил на связь с женой 21 июня.

- Жены не было в городе. По возвращению дома не обнаружен, у друзей и знакомых не появлялся. Но 25 июня поступил в одну из больниц города Екатеринбурга на скорой помощи, - сообщили в «Лиза Алерт».

Никита отказался от госпитализации и ушел. С этого момента о его местонахождении ничего неизвестно.

Во что был одет мужчина неизвестно. Волонтеры отмечают, что он может находиться в другом городе.

Приметы:

Рост: 180 см.

Телосложение: xудощавое

Цвет глаз: карие

Волосы: светло-русые

Если вы знаете, где может находиться Никита Овсянников, сообщите об этом по телефонам указанным в ориентировке.