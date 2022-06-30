В Екатеринбурге при странных обстоятельствах пропал 36-летний мужчина

Волонтеры отмечают, что пропавший мужчина может находиться в другом городе Фото: Лиза Алерт
В Екатеринбурге при странных обстоятельствах пропал 36-летний Никита Овсянников. Его разыскивают полицейские и поисковый отряд «Лиза Алерт». Как рассказали «КП-Екатеринбург» волонтеры, последний раз мужчина выходил на связь с женой 21 июня.
- Жены не было в городе. По возвращению дома не обнаружен, у друзей и знакомых не появлялся. Но 25 июня поступил в одну из больниц города Екатеринбурга на скорой помощи, - сообщили в «Лиза Алерт».
Никита отказался от госпитализации и ушел. С этого момента о его местонахождении ничего неизвестно.
Во что был одет мужчина неизвестно. Волонтеры отмечают, что он может находиться в другом городе.
Приметы:
Рост: 180 см.
Телосложение: xудощавое
Цвет глаз: карие
Волосы: светло-русые
Если вы знаете, где может находиться Никита Овсянников, сообщите об этом по телефонам указанным в ориентировке.
Фото: Лиза Алерт