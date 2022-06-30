В Нижнем Тагиле бизнесмены незаконно продавали овощи и фрукты

На предпринимателей завели административные дела Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле индивидуальные предприниматели незаконно продавали фрукты и овощи на рынке. У них не было документов, подтверждающих страну происхождения и безопасность продукции. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Свердловской области.

- По результатам мероприятия в отношении индивидуальных предпринимателей, нарушивших законодательство. Нижнетагильской транспортной прокуратурой возбуждены дела об административных правонарушениях, - говорится в сообщении.

Ранее, в марте 2022 года, в Екатеринбург прибыла партия граната из Таджикистана, зараженная опасным вредителем. Лабораторная экспертиза показала, что во фруктах был червец Комстока.

А в апреле в Свердловскую область из Ирана привезли опасные киви. Фрукты были заражены карантинным вредителем - тутовая щитовка. Однако зараженные плоды как вид продукции представляют низкий фитосанитарный риск, поэтому их въезд на Урал разрешили.