По словам исполнительницы, в последние годы театр восхищал стойкостью и своими спектаклями. Фото: социальные сети

Певица из Екеатеринбурга Лиза Монеточка отреагировала на закрытие «Гоголь-центра».

Утром, 30 июня режиссер Кирилл Серебренников объявил о закрытии театра. Однако позднее департамент культуры сообщил, что Московский драматический театр имени Николая Гоголя, на основе которого был создал «Гоголь-центр», не закрывается, в нем лишь поменяется руководство.

Лиза Монеточка резко отреагировала на это эту новость. Она считает, что с новым руководством театр уже не будет прежним.

- Театр – это не вывеска над дверью, не адрес в шапке письма, а люди со своим уникальным взглядом, прочтением, позицией, много лет выстраивающие на сцене свой художественный язык, вокруг которого объединяются актеры, зрители, друзья… это живая система, это целый мир. Разрушить ее - так жестоко, что я убеждена: авторы этих указов не то что «Войну и мир» не прочли, но даже «Аватар» ни разу не посмотрели. Для меня это и есть настоящее предательство. Предательство своей культуры, предательство молодежи и будущего, ваших обещаний и наших надежд, - считает певица.

По словам исполнительницы, в последние годы, театр восхищал стойкостью и своими спектаклями.

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