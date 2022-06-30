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Общество30 июня 2022 9:47

Хакеры атаковали нерабочий сайт Комитета по защите прав автовладельцев Екатеринбурга

Неизвестные обещают выложить личные данные в публичный доступ
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Хакеры обещают выложить личные данные сотрудников и автовладельцев, а также документы организации в публичный доступ

Хакеры обещают выложить личные данные сотрудников и автовладельцев, а также документы организации в публичный доступ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хакеры с Украины атаковали нерабочий сайт Комитета по защите прав автовладельцев Екатеринбурга. При переходе на него вылазит баннер, на котором неизвестные обещают выложить личные данные сотрудников и автовладельцев, а также документы организации в публичный доступ.

- Мы этот домен давно не используем, - рассказал «КП-Екатеринбург» председатель комитета Кирилл Форманчук.

Он также отметил, что есть другой сайт, который сейчас использует организация.

Напомним, ранее хакеры взломали сайт Арбитражного суда Свердловской области. Вместо информации о заседаниях и приговорах на нем были размещены провокационные высказывания.