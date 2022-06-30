Хакеры атаковали нерабочий сайт Комитета по защите прав автовладельцев Екатеринбурга

Хакеры обещают выложить личные данные сотрудников и автовладельцев, а также документы организации в публичный доступ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хакеры с Украины атаковали нерабочий сайт Комитета по защите прав автовладельцев Екатеринбурга. При переходе на него вылазит баннер, на котором неизвестные обещают выложить личные данные сотрудников и автовладельцев, а также документы организации в публичный доступ.

- Мы этот домен давно не используем, - рассказал «КП-Екатеринбург» председатель комитета Кирилл Форманчук.

Он также отметил, что есть другой сайт, который сейчас использует организация.

Напомним, ранее хакеры взломали сайт Арбитражного суда Свердловской области. Вместо информации о заседаниях и приговорах на нем были размещены провокационные высказывания.