В Тюмени дерзкий южанин спровоцировал ДТП, а потом представился военным и избил школьника

В сложной ситуации разбирается полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дерзкое нападение на школьника произошло в одном из районов Перми на этой неделе. 16-летний школьник попросил у отца автомобиль Mitsubishi Outlander, на котором он ехал по Московскому тракту, где его догнал уроженец одной из среднеазиатских республик на Hyundai Solaris и ударил в задний бампер. Об этом пишет ugra-news.ru.

Во второй иномарке кроме 29-летнего южанина находились еще два человека. Увидев, что им навстречу вышел школьник, они избили его до потери сознания, а потом привели в чувства и водитель-южанин, имеющий местную прописку, стал заставлять пострадавшего взять вину за ДТП на себя.

На помощь школьнику подоспели очевидцы, перед лицом которых южанин стал махать удостоверением представителя военного ведомства.

Прибывшая на место ДТП бригада скорой помощи отвезла парня в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, а его родители обратились в полицию, сотрудники которой теперь разбираются в ситуации.