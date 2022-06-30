Флаг Югры появится на Северном полюсе

Поездку в Арктику выиграла школьницы из Югры Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Флаг Ханты-Мансийского автономного округа установят на Северном полюсе. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.

Это стало возможно благодаря победе жительницы Пыть-Яха Анастасии Бороненко в национальном конкурсе «Большая перемена», на котором она выиграла билет на атомный «Ледокол открытий». С собой во время экспедиции в Арктику девушка возьмет флаг родного региона.

Отметим, что конкурс «Большая перемена» является проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей» для школьников.