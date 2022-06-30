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Общество30 июня 2022 8:56

Флаг Югры появится на Северном полюсе

Его доставят на атомном ледоколе
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Поездку в Арктику выиграла школьницы из Югры

Поездку в Арктику выиграла школьницы из Югры

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Флаг Ханты-Мансийского автономного округа установят на Северном полюсе. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.

Это стало возможно благодаря победе жительницы Пыть-Яха Анастасии Бороненко в национальном конкурсе «Большая перемена», на котором она выиграла билет на атомный «Ледокол открытий». С собой во время экспедиции в Арктику девушка возьмет флаг родного региона.

Отметим, что конкурс «Большая перемена» является проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей» для школьников.