В торговом центре «Кировский» открылся новый салон связи Tele2

Фото предоставлено пресс-службой Tele 2

В нем горожанам не придется стоять в очереди к консультанту. Многие вопросы посетители могут решить самостоятельно.

Новый салон открылся в торговом центре «Кировский» по адресу: ул. Орджоникидзе, 18. Здесь посетители могут подключиться к Tele2, подобрать смартфон и дополнить его наушниками, часами и другими гаджетами или аксессуарами.

Салон оснащен виртуальной панелью, которая позволяет посетителям самостоятельно «в один клик» решить множество вопросов. Например, подобрать тарифный план, купить SIM-карту, пополнить баланс, присоединиться к Теle2 со своим номером, посмотреть, какие дополнительные подарки и бонусы приготовлены для абонентов, проверить карту покрытия в городе и регионе и многое другое. Также в салоне установлена информационная панель, где посетители могут увидеть последние новости компании и актуальные предложения.

Дмитрий Яворский, руководитель департамента «Tele2 Ритейл» макрорегиона «Урал»:

«Tele2 продолжает развивать розницу в Свердловской области в соответствии с коммуникационной платформой «Другие правила» и трендом на всеобщую цифровизацию. Новации, которые использованы в оформлении салона связи позволяют клиентам стать частью цифрового образа жизни. Цель нового digital-формата сделать салоны максимально удобными и комфортными для посетителей, а товары — актуальными и доступными».