Красотка с пышными формами из Екатеринбурга сломала каблук и попала в финал «Миссис Вселенная»

Фото: предоставила Елена Белоусова

Модель из Екатеринбурга Елена Белоусова прошла в финал конкурса «Миссис Вселенная». Напомним, модель, представлявшая регион как Mrs. Siberia Universe – 2021 прилетела 22 июня в Сеул, чтобы принять участие в конкурсе «Миссис Вселенная», на котором выступало 200 красавиц. Наша красавица уже получила номинацию «Миссис грация». О том, как проходит последний день конкурса красоты «Миссис Вселенная» «КП-Екатеринбург» рассказала Елена Белоусова.

В предпоследний день конкурса девушки участвовали в фотосессии в купальниках. Уральская красавица специально привезла с собой эффектные черные крылья, чтобы выделяться на фотоснимках.

- Уже все распределено. Нас красили визажисты, с собой у меня в чемодане было два образа – национальный, а также вечерний. Выходов в финале тоже запланировано два. Конкурсантки волнуются, ругаются. Миссис Япония вчера повредила ногу, когда шла на каблуках и упала на колени, - рассказала «КП-Екатеринбург» Елена Белоусова.

На подиуме Елена Белоусова выступала под номером 75. В Сеул с собой она привезла роскошное красное платье и венок, в дополнение к наряду. Во время финала страсти только накаляются и произошел форс-мажор.

- Мы переоделись в финальные платья и готовимся к выходу. У меня сломался каблук. Пытаюсь как-то решить эту проблему, - рассказала Елена Белоусова.

По словам Елены, в финальный день конкурса генеральные репетиции и проходки девушек проходили с самого утра.