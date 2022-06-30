В Екатеринбурге водители пожаловались на штрафы за ложное превышение скорости

На участке, о котором идет речь, установлено ограничение скорости до 40 километров в час Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Екатеринбурге водители пожаловались, что им приходят штрафы за превышение скорости на улице Трактовой. При этом они утверждают, что не нарушали правила дорожного движения.

- На Трактовой повесили камеру. И даже если едешь 30 километров в час, приходит штраф. Я уже через соседний двор объезжаю, трафик тут большой, - рассказал горожанин порталу E1.RU.

Житель Екатеринбурга заявил, что штрафы начали приходить ему в мае. При этом в ГИБДД по Свердловской области заверили, что камера работает исправно. Там подчеркнули, что технику проверяли.

В Госавтоинспекции добавили, что на участке, о котором идет речь, установлено ограничение скорости до 40 километров в час. В частности такой режим обусловлен расположенными там пешеходными переходами.

Ранее, в мае 2022 года, Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений ГИБДД начал выносить штрафы по данным с шести камер, которые фиксируют такие нарушения, как невключение ближнего света фар и неиспользование ремней безопасности.