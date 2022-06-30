Житель Сургута подарил мошенникам 2 миллиона рублей

Доверчивый мужчина лишился двух миллионов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Сургута потерял 2 миллиона рублей, который он перевел мошенникам после доверительной беседы. Об этом сообщает информационный портал «Ямал 1».

Мошенники использовали классическую схему: человек позвонил 52-летнему северянину и представил сотрудником службы безопасности банка, сообщив, что со счета гражданина пытаются снять деньги.

Чтобы обезопасить средства, мужчину попросили перевести их на указанные реквизиты. Собственник денег поверил и перевел 2 миллиона рублей на указанный счет. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело.

Отметим, что стражи порядка не раз предупреждали россиян о том, как не стать жертвой мошенников. Настоящие сотрудники банков никогда не будут просить вас по телефону совершать операции с финансами. Также они не будут спрашивать информацию о счете и какие-либо данные.

После такого звонка стоит позвонить в банк и уточнить информацию о движении денег на счете, а также передать информацию и номер телефона мошенников в полицию.