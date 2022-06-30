Владельцы ресторанов в Екатеринбурге бьют тревогу из-за повышения цен на рыбу

Рестораторы обратились в ФАС России, чтобы вмешаться в процесс ценообразования Мурманских ферм на лосось Фото: Алексей БУЛАТОВ

Владельцы ресторанов японской кухни в Екатеринбурге бьют тревогу из-за повышения цен на рыбу. Из-за роста стоимости сырья компании вынуждены либо работать в убыток, и, как следствие, закрываться, либо поднимать цены.

Все дело в том, что после 24 февраля поставки лосося из Чили и Фарерских островов прекратились. Таким образом, остался только один поставщик - Мурманские фермы, закупочные цены которых выросли за полгода на 213%.

- К примеру, год назад лосось стоил 659 руб/кг. Себестоимость ролла Филадельфия (ключевого блюда японской кухни) была 42,6%, - рассказал Генеральный директор сети «Сушкоф» и «Дель Песто» Михаил Кольцов. - Для сохранения маржинального дохода на том же уровне сегодня, ресторан должен поставить цену на этот ролл - 850 рублей. Что даст рост цены для гостя в 2 раза к прошлому году.

Он уверен, что на фоне общего роста цен и снижения доходов это повлечет за собой недовольство посетителей заведений общепита и отказ от привычных блюд в пользу более дешевых.

Рестораторы уже обратились в ФАС России. Они просят вмешаться в процесс ценообразования Мурманских ферм, рассмотреть возможность льгот для компаний, столкнувшихся с вышеназванной проблемой и оказать содействие в выстраивании новых логистических маршрутов из других стран.

- Эта ситуация вышла за все разумные рамки. Все рестораны японской кухни России сейчас на грани закрытия из-за безумных цен на лосось и его дефицита, - написал в telegram-канале основатель сети «Сушкоф» и «Дель Песто» Иван Зайченко.

Он также призвал гостей ресторанов поскорее себя порадовать роллами с лососем, которые вскоре либо станут стоить намного дороже либо и вовсе исчезнут из меню.