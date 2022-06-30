Решение о присвоении звания было принято депутатами единогласно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев стал почетным гражданином Нижнего Тагила. Такое решение приняли на заседании Гордумы, сообщает сайт мэрии.

Также звание почетного гражданина получил председатель совета ветеранов АО «НПК «Уралвагонзавод» Георгий Бедрик. На заседании был 21 депутат.

- Решение принято единогласно. Поздравляю вновь избранных почетных граждан, - говорится в сообщении администрации.

Мэрия отмечает, что среди претендентов были люди, внесшие большой вклад в развитие Нижнего Тагила в промышленности, экономике и социальной сфере. Каждого из них выдвинули на звание почетного гражданина за многолетнюю деятельность на благо города.

Ранее, в августе 2021 года, глава Русской медной компании миллиардер Игорь Алтушкин стал почетным гражданином Екатеринбурга. Его присвоили ему за заслуги в экономической, социальной, культурной и других сферах жизни общества.