Жители дома на Чкалова пожаловались на перекрытие паркинга из-за коммунальных работ

Без перекрытия улицы работы провести было невозможно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге жители дома на Чкалова пожаловались на перекрытие паркинга из-за замены трубопровода коммунальщиками. Кроме того, екатеринбуржцы уверяют, что к их дому теперь не могут проехать экстренные службы.

- Въезд в паркинг не является пожарным проездом. Проезд экстренных служб возможен по улице Чкалова со стороны улицы Волгоградская, - рассказала пресс-секретарь «ЕТК» Светлана Тимченко. - От имени компании приношу жителям извинения за доставленные неудобства, вызванные необходимостью обеспечить жильцам дома на Чкалова,18 подачу тепла и горячей воды зимой.

Она также отметила, что перед началом работ ЕТК и подрядная организация разработали и согласовали с отделом организации дорожного движения и развития улично-дорожной сети Екатеринбурга схему организации движения транспорта и пешеходов, предусматривающую перекрытие часть улицы Чкалова, в том числе и въезд в паркинг.

- В связи с тем, что трассировка реконструируемой тепловой сети является существующей и смена трассировки невозможна из-за смежных коммуникаций, строительно- монтажные работы и организация перекрытия дорожного движения возможны исключительно по разработанной схеме, - объяснили в ЕТК.

Коммунальщики отметили, что жильцам дома лучше потерпеть сейчас, чем в холодное время года испытывать проблемы с подачей тепла.