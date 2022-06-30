Новым депутатом свердловского Заксо станет пиарщик из УГМК Алексей Свалов

Свалов заявил, что говорить о планах пока рано. Фото: сайт свердловского отделения партии «Единая Россия»

Новым депутатом Заксобрания Свердловской области станет начальник управления общественных связей Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Алексей Свалов. Такое решение принял президиум политсовета регионального отделения партии «Единая Россия».

- Президиум регионального отделения партии проект решения поддержал единогласно. Данное решение будет направлено на согласование в президиум генсовета партии, - говорится на сайте фракции.

Сам Свалов в разговоре с «КП-Екатеринбург» заявил, что говорить о планах пока рано. Его полномочия должны будут подтвердить Избирком Свердловской области и Заксобрание.

- Для меня это большая ответственность. Если все получится, будем трудиться, чтобы было не стыдно, - сообщил Свалов.

Мандат депутата свердловского Заксо стал свободен после досрочного ухода Владимира Анисимова.