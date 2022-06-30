Сотрудники полиции проверяли у мигрантов документы Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Уралмаше полиция устроила облаву на мигрантов. У иностранцев проверяли документы на одной из остановок на перекрестке Восстания - 40-летия Октября.

- В Орджоникидзевском районе полиция проводит плановые оперативно-профилактические мероприятия по выявлению и пресечению нарушений в сфере миграции, а также предупреждению иных правонарушений и преступлений, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-группе городского УМВД.

В полиции ответили, что сегодня планируется подвести итоги рейда.

Напомним, что утром 28 июня силовики совместно с сотрудниками Госавтоинспекции задерживали автобусы с мигрантами. Внимание уделяли транспорту, который въезжал в город со стороны Тюменского тракта. Иностранцев со странными документами отправили в отдел полиции.