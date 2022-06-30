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Общество30 июня 2022 6:00

На Урале вторую неделю разыскивают 27-летнего мужчину

Рифат Мунябинов уехал на велосипеде и пропал
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Рифат Мунябинов пропал 19 июня Фото: Лиза Алерт

Рифат Мунябинов пропал 19 июня Фото: Лиза Алерт

На Урале вторую неделю разыскивают 27-летнего Рифата Мунябинова. Он уехал на велосипеде из дома в деревне Урмикеево под Нижними Сергами и пропал. Последний раз парень выходил на связь 19 июня, с тех пор нет никакой информации об его местонахождении. Его поисками занимаются сотрудники полиции и волонтеры поисковых отрядов «Лиза Алерт» и «Прорыв».

- Был одет в серую кофту, футболку, синие джинсы, черные кроссовки, - сообщается в ориентировке.

Приметы:

Рост: 168 см.

Телосложение: xудощавое

Цвет глаз: черные

Волосы: черные

Отмечается, что пропавший может находиться в другом городе.

Если вы знаете, где может находиться Рифат Мунябинов, сообщите об этом по телефонам, указанным в ориентировке.

Фото: Лиза Алерт

Фото: Лиза Алерт