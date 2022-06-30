Житель Асбеста пришел на суд с наркотиками

Сверток с запрещенными веществами нашли судебные приставы ручным металлообнаружителем Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Асбеста пришел на заседание суда по административному делу за употребление наркотиков с запрещенными веществами. За этого на 31-летнего мужчину завели еще и уголовное дело. Об этом сообщает ГУФССП по Свердловской области.

При входе в суд судебные приставы осматривают вещи посетителей, чтобы пресечь пронос запрещенных предметов и веществ. Мужчина выложил из карманов все вещи, но при проходе сработала рамка металлодетектора.

- При осмотре гражданина ручным металлообнаружителем у гражданина обнаружен сверток из фольги с веществом белого цвета,- говорится в сообщении ГУФССП.

Посетителя задержали и предали полиции. Помимо уголовного дела, на мужчину составили административный протокол за неисполнение распоряжения судебного пристава. Отказ добровольно предъявить запрещенные предметы при проходе в здание суда влечет штрафа в размере от 500 до тысячи рублей.