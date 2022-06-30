На таксиста, который сбил 7-летнего мальчика, завели уголовное дело

Мальчик перебегал дорогу. Фото: читатель «КП»

Жители Серова несут игрушки и цветы к месту гибели 7-летнего мальчика, которого вечером 29 июня сбил пьяный таксист. Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК «нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека, сопряжённое с оставлением места ДТП».

- В настоящее время по уголовному делу назначены судебно-медицинская и автотехническая судебные экспертизы, проведён осмотр места происшествия и автомобиля, осуществляются допросы свидетелей и подозреваемого, анализируются изъятые видеозаписи, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Напомним, что после аварии 56-летний таксист скрылся с места ДТП. Но позже вернулся. Ранее он был лишен прав за пьяную езду.

- Гражданин дал признательные показания, пояснив, что скрылся, так как испугался. Стоит отметить, что мужчина ранее был лишён прав за пьяную езду, - добавили в свердловском главке полиции.