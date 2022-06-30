В Екатеринбурге осудили сотрудника оператора сотовой связи за махинации с SIM-картами

Сотрудника приговорили к трем годам лишения свободы условно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге вынесли приговор 25-летнему сотруднику оператора сотовой связи. Он за деньги меня в базах данных номера SIM-карт клиентов. Злоумышленники, которые платили ему за это, таким образом могли получать доступ к их аккаунтам в банках или соцсетях, сообщает УФСБ по Свердловской области.

- В результате расследования уголовного дела получены доказательства того, что в конце 2020 года представитель компании неоднократно осуществлял доступ к закрытой информационной базе оператора связи, - говорится в сообщении.

Осужденный вносил изменения в информацию в биллинговой системе. Ленинский районный суд признал сотрудника виновным в неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру России. Его приговорили к трем годам лишения свободы условно с лишением права заниматься деятельностью в отрасли связи на год. Приговор вступил в законную силу.

Ранее, в июне 2021 года, полиция Екатеринбурга рассказала о новой схеме мошенничества. Аферисты научились получать дубликаты SIM-карт. Например, злоумышленники приходят в салон и сообщают менеджеру, что потеряли телефон, и теперь им необходимо восстановить «симку». Для этого даже могут использоваться поддельные документы.