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Происшествия30 июня 2022 4:48

Повару колледжа в Екатеринбурге грозит срок за покупку корма коту на карту студентки

На женщину завели уголовное дело
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Покупка корма для кота выдала похитительницу банковской карты

Покупка корма для кота выдала похитительницу банковской карты

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в полицию обратилась 19-летняя студентка колледжа, готовящего специалистов в сфере бытовых услуг. Девушка потеряла банковскую карту и, когда зашла в мобильное приложение, обнаружила, что с нее пропали 3,5 тысячи рублей.

- Заявительница не смогла вспомнить, где именно утеряла банковскую карту, однако в мобильном банке отразились покупки, сделанные человеком, который ее нашел, - рассказали в отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Полиция выяснила, что похититель зашел в несколько магазинов, в числе которых оказался зоомагазин, где был куплен корм для кота. Там человека, воспользовавшегося чужой картой, засняли камеры видеонаблюдения.

Так силовикам удалось узнать, что чужими деньгами рассчитывалась в магазинах 53-летняя повар из кафе того же колледжа, где учится девушка обратившаяся в полицию. Женщина объяснила полицейским, что нашла банковскую карту на полу.

Женщина полностью возместила ущерб владелице карты, однако на нее все равно завели уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража с банковского счета». До суда подозреваемая будет находиться под подпиской о невыезде.

Полиция призывает екатеринбуржцев не рассчитываться чужими платежными средствами вне зависимости от способа их получения. Даже если карта или телефон с установленным банковским приложением утеряно, их использование без согласия владельца считается преступлением.