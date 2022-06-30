Повару колледжа в Екатеринбурге грозит срок за покупку корма коту на карту студентки

Покупка корма для кота выдала похитительницу банковской карты Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в полицию обратилась 19-летняя студентка колледжа, готовящего специалистов в сфере бытовых услуг. Девушка потеряла банковскую карту и, когда зашла в мобильное приложение, обнаружила, что с нее пропали 3,5 тысячи рублей.

- Заявительница не смогла вспомнить, где именно утеряла банковскую карту, однако в мобильном банке отразились покупки, сделанные человеком, который ее нашел, - рассказали в отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Полиция выяснила, что похититель зашел в несколько магазинов, в числе которых оказался зоомагазин, где был куплен корм для кота. Там человека, воспользовавшегося чужой картой, засняли камеры видеонаблюдения.

Так силовикам удалось узнать, что чужими деньгами рассчитывалась в магазинах 53-летняя повар из кафе того же колледжа, где учится девушка обратившаяся в полицию. Женщина объяснила полицейским, что нашла банковскую карту на полу.

Женщина полностью возместила ущерб владелице карты, однако на нее все равно завели уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража с банковского счета». До суда подозреваемая будет находиться под подпиской о невыезде.

Полиция призывает екатеринбуржцев не рассчитываться чужими платежными средствами вне зависимости от способа их получения. Даже если карта или телефон с установленным банковским приложением утеряно, их использование без согласия владельца считается преступлением.