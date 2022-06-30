Прокуратура нашла в больнице Кировграда нарушения законодательства о социальной защите инвалидов

Прокуратура проверила соблюдение законодательства о соцзащите инвалидов на предмет доступности объектов социнфраструктур Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Кировграда проверила соблюдение законодательства о социальной защите инвалидов на предмет доступности объектов социальной инфраструктуры для маломобильных групп граждан и нашла нарушения в здании центральной городской больницы.

- Перед лестницей и входом в здание отсутствуют тактильно-контрастные наземные указатели, краевые ступени марша лестницы не выделены контрастным цветом, доводчики не отрегулированы, установленные на лестницах поручни не соответствуют требованиям действующего законодательства, кнопка вызова расположена в нарушение требований ГОСТ Р 51671-2020, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Это только некоторые нарушения. Также не оказалось в медучреждении информирующих тактильных табличек для людей с нарушением зрения с использованием рельефно-точечного шрифта Брайля и мест отдыха и ожидания для инвалидов и других маломобильных групп населения.

На наличие нарушений обратили внимание главного врача больницы. После этого были приняты меры к их устранению.