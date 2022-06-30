В Свердловской области потеплеет до +24 градусов

В выходные свердловчане смогут оставить куртки дома - в регион вернется лето Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловскую область вскоре вернется летняя погода. Столбики термометров поднимутся до +24 градусов. Об этом свидетельствует прогноз синоптиков Уральского гидрометцентра.

В четверг, 30 июня, в отдельных районах региона днем ожидается потепление до +15, +20 градусов, кратковременный дождь и гроза. На севере и в горах столбики термометров покажут 10 градусов тепла. Возможны порывы ветра до15 метров в секунду.

В пятницу, 1 июля, сильного ветра, по прогнозам синоптиков, не будет. Ночью столбики термометров опустятся до +4, +9 градусов, днем поднимутся до комфортных +17, +22 градусов. Осадков не ожидается.

В субботу, 2 июля, ночью ожидается +5, +10 градусов, днем прогнозируется долгожданное потепление до +19, +24 градусов. День пройдет, обещают синоптики, преимущественно без осадков.

Напомним, ранее ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков рассказал, почему на Урал пришли холода.