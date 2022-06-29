Свои двери новая школа откроет уже 1 сентября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле завершился ремонт старинной школы №23. Об этом рассказал мэр города Владислав Пинаев на своей странице ВКонтакте.

- У ребят появился спортивный зал, много лет он был засыпан землей, и дети занимались в школе №1, - рассказала глава Нижнего Тагила.

Дети также смогут развлекаться на новых спортивных площадках и заниматься, проводить свободное время на новой мебели и современном оборудовании. Свои двери новая школа откроет уже 1 сентября 2022 года.

Ранее мы писали, что в Нижнем Тагиле начался ремонт мозаичного панно ДК «Юбилейный». Как сообщает городская Администрация, строители уже завершили демонтажные работы, подготовили южный фасад и очистили пролеты между окон.