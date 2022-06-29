В Екатеринбурге спасли кота, который застрял между оконными створками и не мог выбраться сам

Общими силами удалось протолкнуть усатого наверх, освободить из плена и пересадить в мешок. Фото: "Зооспас в ЕКатеринбург"

В Екатеринбурге волонтеры спасли кота, который застрял между оконными створками и не мог выбраться самостоятельно. Как оказалось, животное зажало в проеме в квартире на улице Новгородцевой. В этом время неравнодушные жильцы многоэтажки пытались достучаться до владельцев помещения.

- Встала сложная задача - как провести страховку, чтобы добраться до нужного окна. Пришлось выйти из положения, вывесив веревку с общего балкона лестничной площадки. Но веревка проходила метрах в трех мимо кота. Огромную помощь оказал житель дома по имени Виталий, - рассказывает зооспасатель Евгений Зенков.

Общими силами удалось протолкнуть усатого наверх, освободить из плена и пересадить в мешок. Соседи тут же повезли кота в ближайшую ветклинику, а через несколько минут объявился хозяин хвостатого, до которого удалось дозвониться. Добровольцы договорились, что хозяин будет сообщать о состоянии животного.