В Серове завершились поиски мужчины, который ушел в лес и пропал

Волонтеры объявили, что свердловчанин найден живым. Фото: поисковой отряд "Лиза Алерт"

В Серове завершились поиски Логинова Александра Владимировича. Как сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт», 53-летний мужчина ушел в лес 25 июня и пропал.

Сегодня, 29 июня вечером, волонтеры объявили, что свердловчанин найден живым.

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге завершились поиски Панькина Виктора Анатольевича. По данным поискового отряда «Лиза Алерт», 66-летний мужчина пропал в микрорайоне Уралмаш 28 мая 2022 года. Также в Свердловской области завершились поиски двух школьников. Как сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт», 12-летний Емельянов Иван и 9-летний Емельянов Петр пропали 24 мая в городе Богданович.

По данным поискового отряда «Лиза Алерт» только за 2021 год в Свердловской области пропали 132 несовершеннолетних. Из них 118 ребят были найдены живыми, один ребенок не найден, погибших нет.