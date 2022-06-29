На Урале будут судить банду, которая похищала топливо в фурах и вскрывала гаражи

Злоумышленники действовали по ночам, выбирая фуры, которые были припаркованы на неохраняемых стоянках Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области будут судить банду из пяти человек, которая действовала в регионе с ноября 2019 по октябрь 2021 года. Известно, что на их счету кражи топлива в большегрузах, они снимали колеса автомобилей, а также вскрывали чужие гаражи.

- Во второй половине 2019 года у двоих местных жителей возник преступный умысел на хищение чужого имущества, а именно дизельного топлива из баков большегрузных автомобилей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Злоумышленники действовали по ночам, выбирая фуры, которые были припаркованы на неохраняемых стоянках или в местах, где не работали камеры видеонаблюдения. Известно, что за время существования банды было совершено девять различных краж.

- Уголовное дело направлено в Березовский городской суд для рассмотрения по существу, - добавили в ведомстве.