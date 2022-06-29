Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество29 июня 2022 17:03

На Урале будут судить банду, которая похищала топливо в фурах и вскрывала гаражи

Злоумышленники действовали с ноября 2019 по октябрь 2021 года
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Злоумышленники действовали по ночам, выбирая фуры, которые были припаркованы на неохраняемых стоянках

Злоумышленники действовали по ночам, выбирая фуры, которые были припаркованы на неохраняемых стоянках

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области будут судить банду из пяти человек, которая действовала в регионе с ноября 2019 по октябрь 2021 года. Известно, что на их счету кражи топлива в большегрузах, они снимали колеса автомобилей, а также вскрывали чужие гаражи.

- Во второй половине 2019 года у двоих местных жителей возник преступный умысел на хищение чужого имущества, а именно дизельного топлива из баков большегрузных автомобилей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Злоумышленники действовали по ночам, выбирая фуры, которые были припаркованы на неохраняемых стоянках или в местах, где не работали камеры видеонаблюдения. Известно, что за время существования банды было совершено девять различных краж.

- Уголовное дело направлено в Березовский городской суд для рассмотрения по существу, - добавили в ведомстве.