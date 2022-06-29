В Екатеринбурге мужчина снял наличные с банковского счета и стал уголовником

В ходе розыска злоумышленник был задержан. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге в полицию обратился 53-летний мужчина с заявлением. Потерпевший рассказал, что во время снятия наличных в банкомате, он понял, что сумма на счету стала меньше. Как сообщает городское УМВД, мужчина обратился на «горячую линию», где оператор подтвердил списание.

- При этом, как добавил заявитель, несколькими минутами ранее он подходил к данному платежному терминалу, чтобы проверить баланс, на тот момент сумма на счете екатеринбуржца составляла свыше 12 тысяч рублей, - рассказали в полиции.

В ходе розыска злоумышленник был задержан, он признал вину и рассказал, что воспользовался моментом и снял со счета деньги, когда потерпевший отошел от банкомата. За это на подозреваемого завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета», ему грозит наказание до шести лет лишения свободы.