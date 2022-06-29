Следователи нашли машину, на которой насмерть сбили пятилетнего мальчика в Серове

Фото: СУ СКР по Свердловской области

Следователи Свердловской области разыскали машину, на которой, предположительно, насмерть сбили маленького мальчика в Серове. Установлено, что малыш перебегал дорогу в неположенном месте и угодил под колеса Daewoo Nexia.

- Проведен осмотр места происшествия, осуществляется осмотр автомашины, в результате наезда которой погиб малолетний, принимаются меры к установлению местонахождения водителя, скрывшегося с места происшествия, - рассказали «КП-Екатеринбург» в СУ СКР по Свердловской области.

Напомним, авария произошла днем 29 июня, во время поездки пассажиры почувствовали удар и попросили автомобилиста остановиться. Увидев лежащего ребенка, люди поспешили на помощь, а таксист скрылся с места аварии. Его разыскивает полиция.

В Госавтоинспееции отметили, что только за побег с места аварии водителю грозит лишение прав и до 15 суток административного ареста.