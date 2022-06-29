В Ивделе мужчина прокатил на капоте инспектора Охотнадзора и получил условный срок

Фото: СУ СК России по Свердловской области

В Ивделе осудили 47-летнего местного жителя, который прокатил на капоте машины государственного инспектора Охотнадзора. Все произошло в октябре 2020 года, инспектор патрулировал территорию, когда заметил «Ниву», на переднем которой было ружье без чехла, что является нарушением.

- Государственный инспектор Охотнадзора попросил предъявить документы, разрешающие охоту на территории Ивдельского городского округа. Однако подсудимый отказался представить указанные документы. После этого он попытался уехать, попутно угрожая инспектору, - сообщили в СУ СК России по Свердловской области.

Чтобы избежать наезда и травм, инспектор запрыгнул на капот машины, после чего злоумышленник завел машину и проехал около полутора километров.

По решению суда мужчина получил три года лишения свободы условно, также он не сможет охотиться в течение двух лет.