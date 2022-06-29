«Уральские авиалинии» получат почти девять миллиардов на полеты внутри страны

Средства начнут выделять с июля за апрель и май Фото: Алексей БУЛАТОВ

Компания «Уральские авиалинии» получит дополнительные субсидии в размере 8.9 миллиарда из федерального бюджета, известно, что деньги выделят на осуществление полетов внутри страны.

Средства начнут выделять с июля за апрель и май, после выплаты будут перечисляться ежемесячно в зависимости от фактических объемов перевозок.

- Условия предоставления субсидии стимулируют авиакомпанию увеличивать налет воздушного судна и выполнять рейсы с достаточной коммерческой загрузкой. Положительное решение о предоставлении субсидии принято в отношении 32 авиакомпаний России, всего было подано 34 заявки, - сообщают в пресс-службе Росавиации.

Ранее стало известно, что «Уральские авиалинии» будут летать из Екатеринбурга в Астрахань. Прямые регулярные рейсы в один из крупнейших центров Прикаспия запустят с 8 июля. Полеты запланированы дважды в неделю по вторникам и пятницам.