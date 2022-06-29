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Общество29 июня 2022 14:23

«Уральские авиалинии» получат почти девять миллиардов на полеты внутри страны

Деньги выделят из федерального бюджета
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Средства начнут выделять с июля за апрель и май

Средства начнут выделять с июля за апрель и май

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Компания «Уральские авиалинии» получит дополнительные субсидии в размере 8.9 миллиарда из федерального бюджета, известно, что деньги выделят на осуществление полетов внутри страны.

Средства начнут выделять с июля за апрель и май, после выплаты будут перечисляться ежемесячно в зависимости от фактических объемов перевозок.

- Условия предоставления субсидии стимулируют авиакомпанию увеличивать налет воздушного судна и выполнять рейсы с достаточной коммерческой загрузкой. Положительное решение о предоставлении субсидии принято в отношении 32 авиакомпаний России, всего было подано 34 заявки, - сообщают в пресс-службе Росавиации.

Ранее стало известно, что «Уральские авиалинии» будут летать из Екатеринбурга в Астрахань. Прямые регулярные рейсы в один из крупнейших центров Прикаспия запустят с 8 июля. Полеты запланированы дважды в неделю по вторникам и пятницам.