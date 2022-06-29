В Екатеринбург из Колумбии привезли опасные цветы

Партию в 300 гвоздик сожгут Фото: Николай Александров

В Екатеринбург из Колумбии привезли цветы гвоздики, зараженные карантинным вредителем. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Свердловской области.

- Осмотр партии срезов гвоздик из Колумбии, пересекающей российскую границу, показал, что в цветах живет западный цветочный (калифорнийский) трипс, - говорится в сообщении.

Ввоз цветов запретили. Партию в 300 гвоздик сожгут. Западный цветочный трипс является очень опасным карантинным вредителем. Он практически всеяден и уничтожает растения. Также он может быть переносчиком опасных заболеваний. Например, этот вредитель может заразить вирусом пятнистого увядания.

Ранее, в июле 2021 года, в Кольцово из Словакии привезли 181 тысячу роз. Специалисты сделали срезы и провели досмотр и лабораторную экспертизу, чтобы провести карантинный фитосанитарный контроль и обнаружили вредителей. Цветы уничтожили.