СвЖД завершает работы на путях новой грузовой станции на площадке ОЭЗ «Титановая долина»

СвЖД ведет строительство железнодорожной инфраструктуры для обеспечения деятельности ОЭЗ «Титановая долина» с 2021 года. Фото: СвЖД

СвЖД завершает работы на путях новой грузовой железнодорожной станции, которая создается на площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина» в Свердловской области. Построено 12 станционных путей и подъездной путь к станции Верхняя Салда Свердловской железной дороги, проложены кабельные сети, смонтированы системы электрификации и управления движением поездов. Осталось провести выправку пути, отсыпать междупутья, благоустроить полосу отвода.

На территории станции смонтировано наружное освещение, что позволяет вести работы даже в темное время суток. Проведено обустройство контейнерной площадки, завершается оборудование зоны для досмотра грузов. Параллельно ведется строительство автомобильных проездов и разворотных площадок, возводится ограждение. Строительные работы планируется завершить до конца сентября.

Продолжаются строительно-монтажные и пусконаладочные работы в новом здании объединенного поста ЭЦ (для управления движением поездов). К зданию подведены необходимые инженерные сети и коммуникации, ведутся кровельные и фасадные работы, внутри – отделка помещений. Основные технические помещения поста ЭЦ уже готовы, идет установка и подключение оборудования.

В рамках развития станции Верхняя Салда (которая является точкой примыкания промышленных линий к инфраструктуре общего пользования) построено два дополнительных железнодорожных пути, смонтированы и введены в работу современные системы электрификации и управления движением поездов. Ведется строительство дополнительных служебно-бытовых зданий и благоустройство территории. В жилых домах, прилегающих к станции, проведена замена оконных конструкций на шумозащитные.

Напомним, СвЖД ведет строительство железнодорожной инфраструктуры для обеспечения деятельности ОЭЗ «Титановая долина» с 2021 года в рамках концессионного соглашения между ОАО «РЖД» и правительством Свердловской области. Работы организованы одновременно на двух объектах: на площадке «Титановой долины» и на станции Верхняя Салда.

Общий объем инвестиций в проект составит свыше 1,6 млрд рублей. Вновь создаваемая инфраструктура позволит организовать транспортное обслуживание промышленных площадок резидентов ОЭЗ на качественно новом уровне, с учетом передовых технологий холдинга «РЖД». Совокупный объем железнодорожных перевозок резидентов «Титановой долины» оценивается в 500 тыс. тонн грузов в год.