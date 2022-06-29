В Новом Уренгое водитель сбил дорожника и скрылся

В Новом Уренгое задержали водителя, который сбил человека и скрылся с места ДТП. Авария случилась утром во вторник на участке, где идут работы. Водитель Volkswagen Polo проехал за ограждение и сбил дорожника, передает издание Ямал1.

Напомним, что в Талице будут судить женщину, которая погубила в аварии двух пассажиров. В том числе и маленького ребенка.

- По результатам химико-токсикологического исследования в крови виновницы ДТП был обнаружен этанол в размере 0,62 промилле. Стаж вождения женщины составляет 6 лет. Из полиции материал проверки по данному факту был направлен в СКР, - ранее сообщили в свердловском главке полиции.