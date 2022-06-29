Куйвашев заступился за мэра Махнево после появления скандальной таблички на дороге

Губернатор отметил изобретательность свердловчан Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заступился за мэра Мохнево Алексея Корелина после появления на обочине в населенном пункте таблички с критикой главы города и состояния дороги. Об этом он сообщил в воем telegram-канале.

- Какой глава — такие и дороги. То ли еще будет, - написано на табличке.

Куйвашев объяснил, что за эту дорогу несет ответственность Свердловская область. Свердловскавтодор должен заняться восстановлением участка, чтобы по нему можно было безопасно ездить. По словам губернатора, в 2023 году там проведут капремонт всех 17 километров. Глава региона пообещал проверить выполнено ли поручение.

- Всегда удивляюсь изобретательности уральцев — если им нужно решить проблему, они ее обязательно решат, да еще и оригинально, - написал Куйвашев.