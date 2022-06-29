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Общество29 июня 2022 12:21

Куйвашев заступился за мэра Махнево после появления скандальной таблички на дороге

Местные жители ругают главу города за плохое состояние трассы
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Губернатор отметил изобретательность свердловчан

Губернатор отметил изобретательность свердловчан

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заступился за мэра Мохнево Алексея Корелина после появления на обочине в населенном пункте таблички с критикой главы города и состояния дороги. Об этом он сообщил в воем telegram-канале.

- Какой глава — такие и дороги. То ли еще будет, - написано на табличке.

Куйвашев объяснил, что за эту дорогу несет ответственность Свердловская область. Свердловскавтодор должен заняться восстановлением участка, чтобы по нему можно было безопасно ездить. По словам губернатора, в 2023 году там проведут капремонт всех 17 километров. Глава региона пообещал проверить выполнено ли поручение.

- Всегда удивляюсь изобретательности уральцев — если им нужно решить проблему, они ее обязательно решат, да еще и оригинально, - написал Куйвашев.