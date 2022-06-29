Жительница Нижнего Тагила потеряла миллион рублей в поисках легкого заработка

Женщине позвонили и предложили заработать на наборе текстов. Такая несложная работа вполне устроила Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле 35-летняя местная жительница потеряла больше миллиона рублей, пытаясь найти легкую подработку. Женщине позвонили и предложили заработать на наборе текстов. Такая несложная работа вполне устроила заявительницу, и она согласилась.

- Тут-то и возникли дополнительные условия. Оказывается, нужно обязательно установить приложение, в котором будет происходить общение с куратором. Тот, выйдя на связь, убеждает установить электронный кошелек, на который будет приходить оплата, - уточнили в МУ МВД «Нижнетагильское».

«Кураторы» предложил ей перевести 150 тысяч рублей для открытия счета, на который в дальнейшем будут приходить деньги. Позже под предлогом возврата внесенных средств ей предложили оформить несколько кредитов.

- Все это обманутая женщина выполнила, не выходя из дома, в режиме онлайн. После всех манипуляций потерпевшая лишилась более миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере», - добавили в полиции.