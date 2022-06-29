Жителя Екатеринбурга дважды оштрафовали за отказ снять тонировку

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге 24-летнего местного жителя дважды оштрафовали за отказ снять тонировку. Владелец иномарки Opel Astra в мае этого года попался с затемненными стеклами на глаза автоинспекторов, его привлекли к административной ответственности и обязали снять пленку.

- Накануне водителя снова остановили сотрудники ГИБДД и на этот раз составили в отношении него административный материал за неповиновение законному требованию сотрудника полиции и передали материалы в суд, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Суд признал молодого человека виновным за неповиновение законному требованию сотрудника полиции и неуплату административного штрафа в срок. Кстати, с начала года в уральской столице за нарушение тонировки привлечено более 12 тысяч водителей.