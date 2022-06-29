В Екатеринбурге произошел сбой в двух отделениях «Почты России»

Сбой произошел в отделениях на улицах Мельковская, 2Б и Академика Бардина, 41 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в двух отделениях «Почты России» произошел технический сбой. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в компании.

- Подрядчик уже устраняет причину технического сбоя. Почтовые отделения начнут обслуживать клиентов в ближайшее время, - отметили в пресс-службе «Почты России».

Сбой произошел в отделениях на улицах Мельковская, 2Б и Академика Бардина, 41.

Позже сообщили, что в почтовом отделении на Мельковской уже доступна часть услуг. Там можно отправить посылку или письмо, а также получить отправления, которые поступили 29 июня.

Ранее, в 2020 году, отделения «Почты России» в Екатеринбурге и Свердловской области на час приостановили работу из-за проблем с интернетом. На каналах связи произошла авария. Позже они возобновили работы в полном объеме. Интернет-провайдер устранил неполадки. Очередей не было, так как ситуацию удалось быстро нормализовать.