Оформить персонифицированную карту болельщика для посещения матчей Российской премьер-лиги можно будет с 4 июля
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Стадион «Екатеринбург арена» стал одним из первых, где будет введена система Fan Id. Теперь для посещения стадиона фанатам и журналистом необходимо наличие «Карты болельщика». Ее можно оформить в МФЦ или на портале Госуслуги с 4 июля.
Для оформления заявления на Госуслугах, необходимо выбрать услугу «Карта болельщика», заполнить анкету и загрузить свою фотографию. Для детей до 14 лет карту могут оформить родители или законные представители. Люди старше 14 лет оформляют карту самостоятельно.
Оформление в МФЦ потребует наличие паспорта или свидетельства о рождении. После подтверждения, в личный кабинет Госуслуг и на электронную почту придет уведомление.
- При обращении в офис многофункционального центра наши сотрудники примут заявление на оформление «Карты болельщика» и сфотографируют посетителя либо проведут процедуру идентификации личности человека, подтвердив анкетные данные заявителя, - рассказала директор МФЦ Свердловской области Анастасия Девятых.
ВАЖНО!
Без наличия «Карты болельщика» вы не сможете купить билет или абонемент.
АДРЕСА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ, ГДЕ МОЖНО ОФОРМИТЬ FAN ID:
Екатеринбург, Дублер Сибирского тракта, стр. 2
пр-т Академика Сахарова, д. 45
ул. 8 Марта, д. 13
ул. Героев России, 2
ул. Готвальда, д. 6/4
ул. Громова, д. 145
ул. Малышева, 53
ул. Металлургов, стр. 87
ул. Победы, 14А
ул. Рощинская, д. 21
ул. Учителей, д. 2Б