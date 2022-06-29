Оформить персонифицированную карту болельщика для посещения матчей Российской премьер-лиги можно будет с 4 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стадион «Екатеринбург арена» стал одним из первых, где будет введена система Fan Id. Теперь для посещения стадиона фанатам и журналистом необходимо наличие «Карты болельщика». Ее можно оформить в МФЦ или на портале Госуслуги с 4 июля.

Для оформления заявления на Госуслугах, необходимо выбрать услугу «Карта болельщика», заполнить анкету и загрузить свою фотографию. Для детей до 14 лет карту могут оформить родители или законные представители. Люди старше 14 лет оформляют карту самостоятельно.

Оформление в МФЦ потребует наличие паспорта или свидетельства о рождении. После подтверждения, в личный кабинет Госуслуг и на электронную почту придет уведомление.

- При обращении в офис многофункционального центра наши сотрудники примут заявление на оформление «Карты болельщика» и сфотографируют посетителя либо проведут процедуру идентификации личности человека, подтвердив анкетные данные заявителя, - рассказала директор МФЦ Свердловской области Анастасия Девятых.

ВАЖНО!

Без наличия «Карты болельщика» вы не сможете купить билет или абонемент.

АДРЕСА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ, ГДЕ МОЖНО ОФОРМИТЬ FAN ID:

Екатеринбург, Дублер Сибирского тракта, стр. 2

пр-т Академика Сахарова, д. 45

ул. 8 Марта, д. 13

ул. Героев России, 2

ул. Готвальда, д. 6/4

ул. Громова, д. 145

ул. Малышева, 53

ул. Металлургов, стр. 87

ул. Победы, 14А

ул. Рощинская, д. 21

ул. Учителей, д. 2Б