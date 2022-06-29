Лестницы находятся в аварийном состоянии уже несколько лет Фото: читатель КП

В Нижнем Тагиле жители пожаловались на развалившиеся лестницы во дворе жилого дома на Строителей, 13. По их словам, по опасным ступенькам, которые находятся в аварийном состоянии, дети ходят в расположенные рядом садик и школу.

- Наш дом в 200 метрах от центральной площади. И мы с некоторыми неравнодушными жителями уже много лет просим всех - от ЖЭКа до губернатора - отремонтировать лестницы у нашего дома, - поделилась с «КП-Екатеринбург» местная жительница. - Достали всех, видимо, до того, что одну из них нам просто перекрыли года 2 назад. Так и живем. Бабушка в том году упала на ней, руку сломала.

Мы запросили комментарий в администрации Нижнего Тагила. В пресс-службе мэрии «КП-Екатеринбург» рассказали, что лестница, которая закрыта для прохода, находится на муниципальной земле. Сейчас в администрации составлен сметный расчет на ремонт этого лестничного спуска, однако отремонтировать ее пока не могут.

- Средства на выполнение данных работ в бюджете города пока не предусмотрены. Сейчас эта лестница закрыта и не эксплуатируется. Помимо данной закрытой лестницы, между домами 5 и 13 по проспекту Строителей расположены еще две лестницы. Обе в удовлетворительном состоянии и жители ими пользуются, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Что касается лестницы, которая остается открытой для прохода, но также находится в аварийном состоянии, то в мэрии объяснили, что она относятся к многоквартирному дому и, в соответствии с 36 статьей ЖК РФ, ремонт должен выполняется по решению собрания собственников.